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Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов поделился детскими фото с сестрой

Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов поделился детскими фото с сестрой
Супруг ростовчанки футболист Дмитрий Тарасов опубликовал архивные фотографии со старшей сестрой. Детскими снимками он поделился на своей страничке в социальной сети. В подписи к кадрам он поздравил Екатерину, которая старше его на пять лет, с днём рождения.

О семье известного спортсмена мало что известно. Он, как и Екатерина, родился в Москве. В столице России прошла большая часть их детства. Сейчас у них в городе есть целое поместье, куда Дмитрий иногда приезжает с женой Анастасией и дочкой Миланой.
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов поделился детскими фото с сестрой
В Сети есть информация о том, что отец Тарасова был военным офицером, а мать работала в местном универмаге. Папа увлекался футболом и привил сыну любовь к спорту. Дмитрий занимался в секции карате, по выходным выходил с отцом играть с мячом.

Выкладывая в «сторис» снимки с сестрой, Дмитрий посетовал, что у них довольно мало совместных фото. Подписчики смогли увидеть два кадра из их детства, и один — сделанный несколько лет назад.
Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов поделился детскими фото с сестрой

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