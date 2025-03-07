С 8 марта в Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса №84
С 8 марта в Ростове-на-Дону изменится схема движения автобуса № 84. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
Департамент транспорта изменил схему движения маршрута ЖК «Вересаево» – Главный автовокзал. Общественный транспорт будет продолжать следовать до поселка Александровка.
Новая схема движения будет выглядеть следующим образом: поселок Александровка – улица Берберовская – улица Вересаева – проспект 40-летия Победы – улица Сарьяна – улица 35-я Линия – улица Комсомольская – площадь Свободы – площадь Карла Маркса – улица 1-я Майская – улица Верхненольная – улица Советская – проспект Театральный – улица Красноармейская – площадь Привокзальная – Главный автовокзал – площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный – улица Советская – площадь Карла Маркса – улица 19-я Линия – улица Мясникова – улица Сарьяна – проспект 40-летия Победы – разворот в районе проспекта 40-летия Победы, 202 – проспект 40-летия Победы – улица Вересаева – улица Берберовская – поселок Александровка.