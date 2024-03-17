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С 20 по 22 марта изменится расписание электрички Ростов - Таганрог

С 20 по 22 марта изменится расписание электрички Ростов - Таганрог
Расписание электрички Ростов – Таганрог изменится с 20 по 22 марта. Об этом предупредили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

На протяжении трех дней состав № 6504 будет отъезжать из Ростова-на-Дону в приморский город в 11:33. Пригородный поезд поедет согласно привычному графику до станции Синявская. Там запланирована продолжительная остановка. Из-за этого в Таганроге пассажиры окажутся на 19 минут позже – в 13:25.

Все изменения в расписании связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях.
Фото: Ростов ру
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