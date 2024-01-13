С 16 января в Ростове запустят электробусные маршруты

Фото: Ростовский городской транспорт.

С 16 января в Ростове-на-Дону появятся электробусные маршруты. Об этом сообщили в городской администрации.Транспортные средства будут курсировать по маршруту №88, который соединит остановку ВОС (Западный) с площадью Карла Маркса. Машины пустят через проспект Стачки и улицу Большую Садовую.Также электробусы появятся на маршруте №58. Они начнут ходить от проспекта Сельмаш до Центрального рынка через проспекты Ленина и Буденновский.Отметим, что такие машины могут вмещать менее 85 пассажиров (35-40 сидячих мест). В салоне встроены все необходимые системы для комфортной поездки.