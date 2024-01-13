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С 16 января в Ростове запустят электробусные маршруты

С 16 января в Ростове запустят электробусные маршруты
С 16 января в Ростове-на-Дону появятся электробусные маршруты. Об этом сообщили в городской администрации.

Транспортные средства будут курсировать по маршруту №88, который соединит остановку ВОС (Западный) с площадью Карла Маркса. Машины пустят через проспект Стачки и улицу Большую Садовую.

Также электробусы появятся на маршруте №58. Они начнут ходить от проспекта Сельмаш до Центрального рынка через проспекты Ленина и Буденновский.

Отметим, что такие машины могут вмещать менее 85 пассажиров (35-40 сидячих мест). В салоне встроены все необходимые системы для комфортной поездки.
Фото: Ростовский городской транспорт.
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