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С 1 января в Ростовской области повысится стоимость проезда в электричках

С 1 января в Ростовской области повысится стоимость проезда в электричках
С 1 января в Ростовской области повысится стоимость проезда в электричках. Об этом было объявлено региональным правительством.

В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области, цена за проезд в электричке за каждые десять километров увеличится с 21 до 25 рублей.

Однако, есть исключения. Для поездок на определенных маршрутах установлен фиксированный тариф, который не изменится. К таким маршрутам относятся: Ростов-Главный – Кизитеринка; Кизитеринка – Ростов-Главный; Ростов-Главный – Ростов-Западный; Ростов-Западный – Ростов-Главный; Ростов-Западный – Кизитеринка; Кизитеринка – Ростов-Западный; Ростов-Главный – Первомайская; Первомайская – Ростов-Главный; Ростов-Западный – Первомайская; Первомайская – Ростов-Западный; Ростов-Главный – о.п. 1330 км; о.п. 1330 км – Ростов-Главный; Ростов-Главный – о.п. Каратаево; о.п. Каратаево – Ростов-Главный.

На этих маршрутах стоимость проезда составит 31 рубль.
Фото: Ростов ру
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