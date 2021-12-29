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Стоимость проезда в электричках Ростова вырастет 11 января

Стоимость проезда в электричках Ростова вырастет 11 января
Стоимость проезда в ростовских электричках вырастет с 11 января до 26 рублей, сказано в постановлении Региональной службы по тарифам Ростовской области.

Изменение тарифа коснется пределов следующих железнодорожных станций и остановочных пунктов:

– Ростов-Главный – Ростов-Западный; Ростов-Западный – Ростов-Главный;
– Ростов-Главный – Первомайская; Первомайская – Ростов-Главный;
– Ростов-Западный – Кизитеринка; Кизитеринка – Ростов-Западный;
– Ростов-Главный – о.п. Каратаево; о.п. Каратаево – Ростов-Главный.
– Ростов-Главный – Первомайская; Первомайская – Ростов-Главный;
– Ростов-Главный – о.п. 1330 км.; о.п. 1330 км. – Ростов-Главный;
– Ростов-Главный – Кизитеринка; Кизитеринка – Ростов-Главный;

По остальным направлениям в пригороде стоимость остается прежней – 18,5 рублей.
Фото: donday.ru
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