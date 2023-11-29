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С 1 декабря проезд из Ростова в Батайск составит 57 рублей

С 1 декабря проезд из Ростова в Батайск составит 57 рублей
С 1 декабря подорожает стоимость проезда на общественном транспорте из Ростова в Батайск. Доехать до соседнего города можно будет за 57 рублей, то есть на 7 рублей дороже.

Из Ростова в Батайск ходит транспорт №№ 211, 213 и 214, 205 и 202. Первые три автобуса ходят с улицы Станиславского, остальные - с Главного автовокзала на проспекте Сиверса.

Последний раз тариф на проезд между городами повышался в октябре прошлого года и тоже на 7 рублей.

Ранее стоимость проезда в общественном транспорте подорожала во всех крупных городах Ростовской области, а также в Ростове-на-Дону. Перевозчики и власти обосновали это тем, что выросла цена на топливо и запчасти, а также расходы на зарплату водителям.
Фото: Ростов ру.
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