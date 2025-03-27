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С 1 апреля в Ростовской области введут запрет на рыбалку

С 1 апреля в Ростовской области введут запрет на рыбалку

Начиная с 1 апреля, в Ростовской области временно ограничивается любительский и спортивный лов рыбы. Информация об этом поступила от Азово-Черноморского управления Росрыболовства.

Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 мая на реке Койсуг, реке Аксай с её притоками (Тузлов, Черкасская, Грушевка), а также в Махинском лимане и ерике Караич. Данная мера призвана создать оптимальные условия для нереста и воспроизводства рыб.

Помимо этого, с 1 марта действует запрет на добычу камбалы (до 31 мая). В апреле вступает в силу запрет на ловлю кефали (1-30 апреля), а с 15 апреля по 15 июня – на вылов рыбца.

За несоблюдение данных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Размер штрафа определяется характером нарушения. За серьёзный ущерб рыбным запасам возможно уголовное преследование.
Фото: Donday
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