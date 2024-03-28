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В Ростовской области два месяца нельзя ловить рыбу

В Ростовской области два месяца нельзя ловить рыбу
В Ростовской области два месяца будет действовать запрет на ловлю рыбы. Соответствующее решение опубликовали на сайте Азово-Черноморского управления федерального агентства по рыболовству.

С 1 апреля по 31 мая при осуществлении любительского рыболовства введут дополнительные ограничения. Нельзя ловить рыбу в реках Аксая и на расстоянии 500 метров от ж/д мостов возле рек Азовского района.

К тому же некоторые ограничения ловли рыбы действуют с 1 марта. Таким образом, нельзя ловить рыбу в Таганрогском заливе, Веселовском водохранилище и реке Мокрая Чумбурка. Ограничительные меры связаны с нерестом.

В случае нарушений предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Фото: соцсети.
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