Фото: Ростов.ру

Ростовскую область накроет густой туман 22 октября. Кроме того, в этот день ожидаются дожди. Согласно оперативному прогнозу МЧС, ветер усилится до 14 метров в секунду. Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.Автомобилистам лучше не оставлять свои машины под рекламными щитами и массивными ветками. Они могут упасть и повредить транспортное средство.Температура воздуха ночью – 8…13°, при прояснениях – до 2°, в крайних северных районах – до -2°; днём – 8…13°, местами – до 17°, по югу – до 21°.