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Ростовскую область накроет густой туман 22 октября

Ростовскую область накроет густой туман 22 октября
Ростовскую область накроет густой туман 22 октября. Кроме того, в этот день ожидаются дожди. Согласно оперативному прогнозу МЧС, ветер усилится до 14 метров в секунду. Из-за этого возможны падения деревьев, рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций.

Автомобилистам лучше не оставлять свои машины под рекламными щитами и массивными ветками. Они могут упасть и повредить транспортное средство.

Температура воздуха ночью – 8…13°, при прояснениях – до 2°, в крайних северных районах – до -2°; днём – 8…13°, местами – до 17°, по югу – до 21°.
Фото: Ростов.ру
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