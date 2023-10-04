Ростовскую область 4 октября накроет густой туман

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области 4 октября прогнозируют туман. Об этом сообщили донские спасатели.Влажность воздуха повысится утром и ночью. Температура воздуха в эти часы составит около +9...+14 градусов. В некоторых муниципалитетах похолодает до +4, а на севере и западе Дона - до +1. Речь идет о Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Неклиновском, Матвеево-Курганском районах и Таганроге.Кроме того, синоптики обещают заморозки до -1...-2 градусов. А ветер усилится до 50 километров в час (14 метров в секунду).