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Ростовскую область 4 октября накроет густой туман

Ростовскую область 4 октября накроет густой туман
В Ростовской области 4 октября прогнозируют туман. Об этом сообщили донские спасатели.

Влажность воздуха повысится утром и ночью. Температура воздуха в эти часы составит около +9...+14 градусов. В некоторых муниципалитетах похолодает до +4, а на севере и западе Дона - до +1. Речь идет о Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Неклиновском, Матвеево-Курганском районах и Таганроге.

Кроме того, синоптики обещают заморозки до -1...-2 градусов. А ветер усилится до 50 километров в час (14 метров в секунду).
Фото: Rostov.ru.
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