Ростовского бизнесмена оштрафовали за продажу поддельных пропусков для передвижения по городу

Предприниматель в Ростове-на-Дону получил штраф за продажу разрешений для перемещения по городу во время пропускного режима. Евгений Ч. должен заплатить 30 тысяч рублей. Такую информацию 17 июня сообщили в прокуратуре донского региона.Известно, что в то время, когда работодатели подавали в администрацию документы для получения пропусков для своих сотрудников, бизнесмен добавил в свой бланк несколько лишних работников. В результате он получил на 19 пропусков больше, чем надо. Он разместил в Сети информацию об их продаже. Цена вопроса – девять тысяч рублей. Мужчина даже успел найти одного покупателя, прежде чем его не поймали.В прокуратуре отметили, что в отношении предпринимателя возбудили дело по статье «Подделка официального документа, представляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа». Во время слушания Пролетарского районного суда Евгений просил о прекращении уголовного дела, так как тяжесть его преступления маленькая, и раньше он судим не был. Ему выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.Решение суда в законную силу не вступило.