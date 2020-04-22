В Ростове мужчину задержали по подозрению в продаже пропусков для передвижения по городу. Об этом рассказали 24 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.По данным полиции, 38-летний бизнесмен забрал в одной из районных администраций пропуски для своих работников. Позже он опубликовал в Сети объявление о продаже документов, разрешающих свободно передвигаться по городу. Стоимость каждого пропуска составляла девять тысяч рублей.Ростовчанина задержали после продажи пропуска. В салоне его автомобиля правоохранители нашли бланк разрешения с данными покупателя, деньги и незаполненные пропуски.На задержанного завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».