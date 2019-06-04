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Ростовский цирк возглавил специалист в сфере медиа

Ростовский цирк возглавил специалист в сфере медиа
Назначен новый директор Ростовского цирка. Им стал специалист в области медиа – 43-летний Игорь Байтингер.

О назначении сообщили в «Росгорцирке» 5 июня. Игорь Байтингер выпускник Челябинского государственного педагогического университета по специальности «Учитель истории и экономики». Имеет степень кандидата педагогических наук. В 2007 году прошёл курс обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров в Уральской академии госслужбы по направлению «Управление маркетингом».

Игорь Байтингер работал на различных должностях в коммерческих медиаструктурах Челябинской и Иркутской областей.
В Ростовской области новый директор цирка работал с февраля 2011 по апрель 2013 года генеральным директором СТС Медиа. С мая 2013 по май 2014 года возглавлял компанию «Видео Интернешнл» в Волгоградской области. В августе 2014 года вновь вернулся в донской регион, где трудился на руководящих должностях в медиаструктурах Ростова.

Напомним, предыдущий директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко был уволен в октябре 2018 года. За несколько месяцев до этого в цирке прошла проверка финансовой деятельности учреждения. В начале апреля прошлого года из-за нарушения требований пожарной безопасности цирк был закрыт до конца октября.

Отметим, что Дмитрий Резниченко обжаловал свое увольнение в суде. По его словам, причиной его сокращения стали репрессии руководства «Росгорцирка».

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