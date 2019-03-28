Бывший мэр Новошахтинска стал министром промышленности Ростовской области



В правительстве Ростовской области назначен министр промышленности. Им стал бывший мэр города Новошахтинска 49-летний Игорь Сорокин. Соответствующий приказ подписал донской губернатор 3 апреля.



Игорь Сорокин – уроженец города Новошахтинска, выпускник Новочеркасского политехнического института. По специальности - горный инженер-маркшейдер. До прихода в администрацию Новошахтинска новый глава ведомства трудился на разных должностях на шахте, промышленных предприятиях, в коммерческих организациях.



В мэрии работал начальником отдела промышленности, транспорта, связи, перспективного развития и инвестиционной политики. 1 марта 2009 года был избран главой администрации города.



Напомним, Игорь Сорокин подал в отставку в конце марта этого года.