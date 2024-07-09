Ростовский водоканал потратит более 116 миллионов на очистку воды углем

Фото: ростов.ру

В Ростове на улучшение качества воды потратят более 116 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.Жители Ростова-на-Дону всё чаще сталкиваются с неприятным запахом воды, её оранжевым оттенком и постоянными перебоями в водоснабжении.«Ростовводоканал» приобретет 350 тонн активированного угля, полученного из скорлупы кокосового ореха. Это позволит улучшить качество воды. Данная технология является одной из наиболее эффективных методов очистки воды.Поставщик обязан приобрести и доставить 350 тонн активированного угля. На нем также лежит ответственность за качество и сохранность товара. Срок исполнения задания — 150 дней после подписания договора. Чтобы принять участие в тендере, потенциальные поставщики должны оставить заявку на сайте до 26 июля. А 30 июля компания объявит выбранного кандидата.Напомним, что Ростовская область стала одним из лидеров по смертности жителей от некачественной воды.Согласно статистике из доклада Роспотребнадзора, на 100 тысяч дончан приходится от 10,3 до 33,4 случая смерти в результате употребления грязной воды. Эти данные превышают средние российские показатели.