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В Ростове мужчина с ножом угнал такси и попал в аварию

В Ростове мужчина с ножом угнал такси и попал в аварию
В Ростове 32-летний мужчина угнал автомобиль такси и устроил на нем ДТП. Происшествие случилось 22 февраля.

Мужчина ночью вызвал такси, чтобы добраться до нужного места. Однако он не собирался пользоваться услугами водителя. Во время поездки ростовчанин достал нож и потребовал, чтобы водитель покинул автомобиль. Испугавшись, таксист остановил машину. Преступник сел за руль и уехал.

Но далеко уехать не удалось. На улице Освобождения он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с «ГАЗелью». Понимая, что за аварию его могут поймать раньше, чем за угон, преступник скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции быстро задержали нарушителя. Оказалось, что ранее он был судим за кражу. В настоящее время подозреваемый находится в полицейском участке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Фото: соцсети
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