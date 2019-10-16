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Ростовский певец Вася Обломов опубликовал снимок 20-летней давности

Ростовский певец Вася Обломов опубликовал снимок 20-летней давности
Музыкант из Ростова-на-Дону Вася Обломов показал фотографию со своего первого концерта. Снимок был сделан ровно 20 лет назад, 17 октября 1999 года.

Будучи 15-летним подростком, Вася уже возглавлял рок-группу. Коллектив «Чебоза» известен во всей России, он просуществовал до 2011 года.

На кадре запечатлён первый концерт «Чебозы», который прошёл в одном из клубов Ростова. Вася Обломов (настоящая фамилия – Гончаров) родился в донской столице. Здесь он окончил школу и получил высшее образование.

Свой псевдоним он получил после организации одноимённого музыкального проекта.

Сейчас, в 2019-м, Обломов продолжает творить. Он пишет песни, выпускает клипы. В апреле вышел его шестой альбом «Этот прекрасный мир». Сборник быстро завоевал популярность в России, на Украине и в других странах.

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