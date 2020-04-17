За сутки людей с коронавирусом выявили на 14 территориях Ростовской области

В Ростовской области резко возросло количество людей с заражением коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 21 апреля количество заболевших составляет 346. За сутки положительные подтверждающие тесты на COVID-19 получили 54 пациента.Как сообщили в правительстве Ростовской области, инфицированных зафиксировали на 14 территориях. Больше всего, как и за день до этого, - в Донецке. Здесь за сутки зарегистрировали 16 заражённых, ещё 11 — в Заветинском районе, 8 — в Ростове-на-Дону, 4 — в Новошахтинске, по 3 — в Белокалитвинском районе и Шахтах, 2 — в Аксайском районе, по 1 — в Гуково, Батайске, Сальском, Цимлянском, Тарасовском, Азовском и Верхнедонском районах.Под медицинским наблюдением на Дону находятся 2 413 человек, большая часть из них (2 402) — дома на самоизоляции.