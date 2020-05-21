Донской регион стал лидером в ЮФО по числу заражённых коронавирусом
Фото: tass.ru
Ростовская область вышла на первое место по количеству заражённых коронавирусом среди регионов Южного федерального округа.
До недавнего времени лидером по заболеваемости был Краснодарский край. Из-за вспышки инфекции в психоневрологическом интернате в Сальском районе, где вирусом заразились 248 человек, донской регион вышел на первое место.
По данным на 23 мая, в Ростовской области выявлено 3 417 случаев заболевания коронавирусом. В Краснодарском крае зарегистрировано 3 155 заболевших, в Волгоградской области – 2 109, в Ставропольском крае – 1 855, в Астраханской области – 1 248. Наименьшее число инфицированных среди субъектов ЮФО зарегистрировано в Крыму – 324 человека, в Севастополе – 154.
По числу летальных исходов на первом месте – Ставропольский край. Там от коронавируса скончались 38 человек. Ростовская область по этому показателю – на втором месте. На Дону жертвами новой инфекции стали 34 человека. В Краснодарском крае количество смертельных случаев составило 27. В Астраханской области от коронавируса умерли 8 человек, в Волгоградской области – 4, в Крыму – 3.