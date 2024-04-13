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Дожди и ветер накроют Ростовскую область после жарких выходных

Дожди и ветер накроют Ростовскую область после жарких выходных
Дожди и ветер ожидаются в Ростовской области после жарких выходных. Это следует из прогноза, опубликованного региональным Росгидрометцентром.

Уже в понедельник привычное солнце и теплая погода сменятся тучами и дождем. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, а ближе к вечеру станет прохладнее – до +12 градусов. Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду.

Второй рабочий день после выходных также будет дождливым. Днем температура составит +25 градусов, а вечером опустится до +12 градусов. Скорость потоков воздушных масс не превысит 16 метров в секунду.
Фото: Ростов Ру.
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