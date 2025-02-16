Ростовчанка продает за миллион рублей «яйцо дракона»

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В Ростове выставили на продажу «яйцо дракона» с ценником 1 миллион рублей. Это оригинальное предложение появилось на популярном сайте объявлений.Продавец утверждает, что данный камень приносит своему владельцу богатство и удачу.Под термином «яйцо дракона» обычно понимается септария – редкий и необычный минерал, имеющий трещины. В этих трещинах кристаллизуются такие минералы, как кальцит, галенит, мергель, кварц и другие.Процесс формирования этих пород создает уникальные узоры на поверхности камня. Следует заметить, что на том же сайте цены на септарии варьируются от 1,5 до 5 тысяч рублей, хотя некоторые продавцы могут устанавливать стоимость до 50 тысяч рублей.Тем не менее ростовчанка заявила о продаже редкого экземпляра за 1 миллион рублей. В описании товара она подчеркивает, что это «яйцо дракона» обладает удивительной силой, что и обосновывает его высокую цену.