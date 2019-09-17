Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым, оставшись без работы, решили выпустить свой бренд одежды



Супруги Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов опубликовали на своих страничках в соцсетях интригующее видео. На нём девушка мельком показала эскизы нескольких нарядов. В кадре мелькали ткани, выкройки, ножницы. Ролик начался с заставки: «Tarasovy brand». В описании к видео супруги написали, что фолловеры скоро всё узнают сами. Единственное предположение — Анастасия и Дмитрий, оставшись без дохода, решили выпустить свою линию одежды.



Мама Анастасии написала в комментариях, что поддерживает дочь. Одна из знакомых вспомнила, как девушка с самого детства любила мастерить наряды и украшения. Теперь все пользователи с нетерпением ждут презентации бренда Тарасовых.



Некоторые подписчики усомнились в качестве и красоте одежды, так как, по их мнению, у Анастасии совершенно нет вкуса. Фолловеры постоянно высмеивают её наряды и советуют найти стилиста. Костенко не воспринимает всерьёз эти комментарии, отвечая только, что презирает людей, которые перемывают кости незнакомцам.



Напомним, Дмитрий Тарасов уже несколько месяцев находится без работы. По окончании прошлого игрального сезона «Локомотив» расторг с ним контракт. Сама Анастасия до этого и не работала, так что пара осталась без дохода. Тем более, сейчас супруги ждут второго ребёнка. Недавно появилась информация о том, что Дмитрий продаёт особняк, который он построил вместе с бывшей супругой Ольгой Бузовой.