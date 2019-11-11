Ростовчанин требует запретить автомобилистам ездить со скоростью более 50 километров в час



Житель Ростова-на-Дону просит снизить допустимую скорость движения транспорта в городе. По мнению Даниила Светличного, она не должна превышать 50 километров в час. Свою петицию он опубликовал на общественном интернет-портале.



Автор отмечает, что в России стандартное ограничение скорости в черте города — 60 километров в час. При этом, если водитель движется на 19 километров в час быстрее, это не наказывается штрафом, и за превышение скорости автомобилист платит небольшую сумму. Даниил уверен, что именно из-за частого превышения скорости в стране довольно высокая смертность в результате ДТП.



Ранее в Ростове уже поднимали вопрос о снижении допустимой скорости движения до 50 километров в час. Однако это предложение так и не реализовали.