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Ростовчанин, укравший кроссовки, получил полтора года «строгача»

Ростовчанин, укравший кроссовки, получил полтора года «строгача»
Советский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине за попытку ограбить магазин и угрозу расправы. Происшествие случилось в Западном микрорайоне.

По версии следствия, ростовчанин зашел в один из магазинов в ТЦ «Золотой Вавилон». Мужчина взял по паре женских и детских кроссовок. Убедившись, что на него никто не смотрит, он спрятал обувь в свой рюкзак. Не оплатив свой товар, злоумышленник прошел мимо кассы и направился к выходу. Однако сотрудник магазина заметил кражу. Мужчина вместе с похищенной обувью бросился бежать, но на первом этаже его остановила охрана.

Когда ростовчанина привели в служебное помещение магазина, чтобы забрать кроссовки, мужчина схватил канцелярский нож. Он направил острый предмет на сотрудника магазина и угрожал расправой. Злоумышленника удалось обезоружить. На место вызвали полицию и ростовчанина задержали. В отношении него завели уголовное дело по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Покушение на грабеж».

Подсудимый полностью признал свою вину.

- Мужчину приговорили к полуторам годам колонии строгого режима, - прокомментировали в Советском районном суде Ростова.

Отметим, на вынесение приговора повлияло и то, что ростовчанин ранее был судим

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