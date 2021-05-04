Ростовчанин, укравший кроссовки, получил полтора года «строгача»

Советский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине за попытку ограбить магазин и угрозу расправы. Происшествие случилось в Западном микрорайоне.По версии следствия, ростовчанин зашел в один из магазинов в ТЦ «Золотой Вавилон». Мужчина взял по паре женских и детских кроссовок. Убедившись, что на него никто не смотрит, он спрятал обувь в свой рюкзак. Не оплатив свой товар, злоумышленник прошел мимо кассы и направился к выходу. Однако сотрудник магазина заметил кражу. Мужчина вместе с похищенной обувью бросился бежать, но на первом этаже его остановила охрана.Когда ростовчанина привели в служебное помещение магазина, чтобы забрать кроссовки, мужчина схватил канцелярский нож. Он направил острый предмет на сотрудника магазина и угрожал расправой. Злоумышленника удалось обезоружить. На место вызвали полицию и ростовчанина задержали. В отношении него завели уголовное дело по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Покушение на грабеж».Подсудимый полностью признал свою вину.- Мужчину приговорили к полуторам годам колонии строгого режима, - прокомментировали в Советском районном суде Ростова.Отметим, на вынесение приговора повлияло и то, что ростовчанин ранее был судим