Ростовчанин Баста поделился ретроснимком с Гуфом в честь его дня рождения

Ростовский музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, поделился архивным фото с Гуфом в его день рождения. Фотографию рэпер опубликовал в своем инстаграме.На снимке молодой исполнитель стоит рядом с Алексеем Долматовым (Гуфом), с которым в ноябре 2010 года они записали совместный альбом.За короткий промежуток времени фото набрало десятки тысяч «лайков». Подписчики ростовского рэпера также поздравили Гуфа в комментариях и попросили записать еще один совместный альбом:- В этом году не хватает альбома Баста-Гуф-2020!