Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Культура

0 Версия для печати

Ростовчанин Баста поделился ретроснимком с Гуфом в честь его дня рождения

Ростовчанин Баста поделился ретроснимком с Гуфом в честь его дня рождения
Ростовский музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, поделился архивным фото с Гуфом в его день рождения. Фотографию рэпер опубликовал в своем инстаграме.

На снимке молодой исполнитель стоит рядом с Алексеем Долматовым (Гуфом), с которым в ноябре 2010 года они записали совместный альбом.

За короткий промежуток времени фото набрало десятки тысяч «лайков». Подписчики ростовского рэпера также поздравили Гуфа в комментариях и попросили записать еще один совместный альбом:

- В этом году не хватает альбома Баста-Гуф-2020!

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.