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Упавшего в глубокий колодец козла спасли в Ростовской области

Упавшего в глубокий колодец козла спасли в Ростовской области
В Ростовской области козел упал в глубокий колодец. Происшествие случилось 27 сентября в Красном Сулине.

Животное угодило в колодец глубиной около 20 метров. Хозяин не знал, как самостоятельно вызволить его, поэтому позвонил местным спасателям. Они вооружились всем необходимым для спасения козла.

Когда его вытащили на волю, оказалось, что животное цело и невредимо. Удивительно, как при падении с такой высоты козел не покалечился.

Сейчас с ним все в порядке, а хозяин рад, что его козел остался жив.

Фото: Это Ростов-на-Дону.

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