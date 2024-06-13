Ростовчане с размахом отметили День России 12 июня в парке «Левобережном»

Фото: Администрация Ростова.

Тысячи жителей Ростова-на-Дону отметили День России в парке «Левобережном». Праздник завершился концертом «Моя огромная семья - Россия». В масштабном мероприятии принял участие глава администрации города Алексей Логвиненко.В начале торжества развернули 60-метровый флаг России. В патриотической акции поучаствовали сотни ростовчан. На открытии мероприятия прозвучали такие слова: «Пусть наша Родина процветает, мирно и спокойно живут ее граждане, а наша страна становится еще сильнее и успешнее каждый день». Они стали лейтмотивом праздника.В донской столице в настоящее время в мире и гармонии проживают представители 150 национальностей. В рамках мероприятия различные творческие коллективы показали свое мастерство. Национальным колоритом порадовали гостей праздника артисты армянских, узбекских, грузинских и даже корейских танцевальных коллективов.В завершение праздника перед гостями выступил муниципальный концертный казачий коллектив «Ростов-Дон». Он представил для слушателей композицию «Береги берега России». Произведение звучало под аккомпанемент свето-музыкального фонтана.- Ростовчане еще раз доказали, что наша сплоченность, сила, умение поддерживать друг друга – ключевые условия для сохранения государственности. Участвуя в совместных мероприятиях, особенно понимаешь, что подлинные чувства любви к Отечеству – это истинные ценности, на которых базируется нерушимая сила нашего Отечества, - подчеркнул Алексей Логвиненко.