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Ростовчане и гости города приняли участие в патриотической акции «Мы вместе»

Ростовчане и гости города приняли участие в патриотической акции «Мы вместе»
В День народного единства в Ростове прошла патриотическая акция «Мы вместе». Мероприятие состоялось 4 ноября на одной из праздничных площадок города - в парке имени Октябрьской революции.

На сцене выступили лучшие творческие коллективы Ростова-на-Дону. Артисты исполнили народные и патриотические песни и продемонстрировали танцевальные номера.

- Показали свое творчество представители национальных объединений. Ведь уникальность Ростова - в многообразии национальностей и религий, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Наше главное богатство – согласие и мир между народами, проживающими в донской столице.

В рамках акции жители донской столицы поблагодарили российских участников СВО. Они отметили значимость мероприятия. Ростовчане делали снимки с артистами и выражали им благодарность за праздничную атмосферу.

Патриотические мероприятия с участием танцевальных коллективов и вокалистов прошли и в других парках города. В том числе, в парке 1 Мая и парке имени Н.А. Островского.
Фото: администрация Ростова.
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