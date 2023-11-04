Ростовчане и гости города приняли участие в патриотической акции «Мы вместе»

Фото: администрация Ростова.

В День народного единства в Ростове прошла патриотическая акция «Мы вместе». Мероприятие состоялось 4 ноября на одной из праздничных площадок города - в парке имени Октябрьской революции.На сцене выступили лучшие творческие коллективы Ростова-на-Дону. Артисты исполнили народные и патриотические песни и продемонстрировали танцевальные номера.- Показали свое творчество представители национальных объединений. Ведь уникальность Ростова - в многообразии национальностей и религий, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Наше главное богатство – согласие и мир между народами, проживающими в донской столице.В рамках акции жители донской столицы поблагодарили российских участников СВО. Они отметили значимость мероприятия. Ростовчане делали снимки с артистами и выражали им благодарность за праздничную атмосферу.Патриотические мероприятия с участием танцевальных коллективов и вокалистов прошли и в других парках города. В том числе, в парке 1 Мая и парке имени Н.А. Островского.