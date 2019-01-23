Ростовчане просят построить школу и детсад на Извилистой



Жители улицы Извилистая в Ростове просят возвести школу и детский сад в районе застройки. Такая инициатива от активистки Ольги Хмелёвской появилась 24 января на городском интернет портале.



По её словам, на официальном сайте застройщика план работ подразумевал возведение учреждений. Люди, покупавшие квартиры в новых домах, рассчитывали водить детей в новые детсад и школу, которые будут недалеко от места жительства. Однако, с 2011 года ничего так и не появилось. На месте предполагаемых зданий уже давно стоят магазины.



В новом районе деток очень много, и родители вынуждены водить их в соседние сады, где в каждой группе около 40 человек. Школы переполнены не меньше.



- Хватит издеваться над нашими детьми, - пишет Ольга.



В районе находится 15 многоэтажек. В каждой живёт большое количество детей. Активисты даже намерены записать видеообращение президенту Владимиру Путину.