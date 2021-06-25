Ростовчане просят сделать переход возле старого аэропорта, где разместили торговцев закрытых рынков

В Ростове сотни пешеходов с трудом могут перейти дорогу в районе старого аэропорта. Проблема появилась, когда на территории бывшего авиапорта разместили торговцев с закрытых аксайских рынков. По словам местных жителей, в мае дорожная служба установила специальный знак для тех, кто заезжает на оптовый рынок торговать.Вот только никто не взял в расчет, что заезд станет настолько востребованным, что будет представлять опасность для пешеходов. Поток автомобилей довольно большой, а пешеходов никто не пропускает.- Можно минут 30 стоять, пока у кого-нибудь появится совесть пропустить, - пожаловались местные жители. - Но обычно приходится выходить прямо на проезжую часть, чтобы пропустили. Да еще и сигналят вдогонку.Ростовчане уверены, что знак пешеходного перехода облегчит и обезопасит их жизни. Недалеко от заезда расположена школа. Если не поставить пешеходный переход к сентябрю, с началом учебного года риск ДТП с детьми значительно увеличится.Напомним, сменить место дислокации торговцев заставили массовые проверки на крупнейших аксайских рынках. Продавцы «Овощного» начали работать на территории старого аэропорта 30 апреля. До 12 мая нахождение на площади для них было бесплатным.После рейда силовиков 27 апреля оказалось, что из шести торговых площадок статус рынка имеет только «Классик». Остальные все 30 лет просуществовали незаконно.Происходящее связывают с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.