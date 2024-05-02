Ростовчане пожаловались на разбитый пандус на выходе с Главного автовокзала

Фото: Дондей

Жители города Ростова обратили внимание на непригодный для проезда инвалидов пандус на Главном автовокзале. Кадрами поделились с редакцией DonDay.Очевидцы отметили отсутствие железных креплений на ступеньках, ведущих к городу, что создает проблемы для инвалидов и мам с колясками. Ежедневно через эту лестницу проходят сотни людей, нуждающихся в удобном пандусе.Люди просят администрацию автовокзала обратить внимание на данную проблему.