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Ростовчане пожаловались на разбитый пандус на выходе с Главного автовокзала

Ростовчане пожаловались на разбитый пандус на выходе с Главного автовокзала
Жители города Ростова обратили внимание на непригодный для проезда инвалидов пандус на Главном автовокзале. Кадрами поделились с редакцией DonDay.

Очевидцы отметили отсутствие железных креплений на ступеньках, ведущих к городу, что создает проблемы для инвалидов и мам с колясками. Ежедневно через эту лестницу проходят сотни людей, нуждающихся в удобном пандусе.

Люди просят администрацию автовокзала обратить внимание на данную проблему.
Фото: Дондей
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