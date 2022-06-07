Ростовчане пожаловались на невыносимую вонь в парке имени Октября

Фото: Rostov.ru

Жители Октябрьского района Ростова-на-Дону пожаловались на невыносимую вонь в парке имени Октября. С криком о помощи горожане обратились в редакцию Rostov.ru.Причина зловония – ручей бытовых стоков, который течет вдоль всего парка и впадает в реку Темерник.– Фекалии стекают в реку, которая несет все это к зоопарку. В парке гуляет много детей. От такого запаха в жаркую погоду можно получить отравление, – говорит местная жительница Марина Мельник.Женщина не единожды писала обращения в администрацию города, но получала лишь отписки. Чиновники утверждают, что «в настоящее время сброс бытовых стоков не осуществляется» и советуют обратиться в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области и Республике Калмыкия.