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Ростовчане пожаловались на коммунальные аварии и ледовый каток во дворе на Вятской


В Ростове жильцы дома № 47/1 на улице Вятской пожаловались на ужасное состояние проезжей части во дворе. Обращение за помощью появилось на сайте «Благоустройство города» 9 декабря.

По словам жильцов, их дом и прилегающая к нему дорога находятся ниже остальных на улице Вятской. После дождей вся вода с близлежащих дворов стекает именно к зданию № 47/1.

- К тому же каждые два дня прорывает трубы, и дорога перед моим домом опять же становится рекой, через которую не пройти от машины до подъезда, не уйдя по щиколотку в воду, - поделился пользователь сети.

Также ростовчанин добавил, что из-за постоянных водных потоков, стекающих к проезжей части, затапливает подвалы. У многих людей там хранятся вещи и несезонный инвентарь. После очередного «наводнения» не только портятся помещения, но и имущество жильцов.

В минусовую температуру вся проезжая часть, залитая водой, превращается в ледовый каток. Как отмечают наблюдатели, по этой причине увеличивается число ДТП в этом районе, и постоянно образуются заторы. Ведь по скользкому покрытию водители стараются не набирать скорость.

Жильцы попросили власти Ростова, чтобы на улице Вятской перед домом № 47/1 установили ливнёвки. Так, по их мнению, жизнь станет комфортнее и безопаснее.

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