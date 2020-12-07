Ростовчане пожаловались на коммунальные аварии и ледовый каток во дворе на Вятской

В Ростове жильцы дома № 47/1 на улице Вятской пожаловались на ужасное состояние проезжей части во дворе. Обращение за помощью появилось на сайте «Благоустройство города» 9 декабря.По словам жильцов, их дом и прилегающая к нему дорога находятся ниже остальных на улице Вятской. После дождей вся вода с близлежащих дворов стекает именно к зданию № 47/1.Также ростовчанин добавил, что из-за постоянных водных потоков, стекающих к проезжей части, затапливает подвалы. У многих людей там хранятся вещи и несезонный инвентарь. После очередного «наводнения» не только портятся помещения, но и имущество жильцов.В минусовую температуру вся проезжая часть, залитая водой, превращается в ледовый каток. Как отмечают наблюдатели, по этой причине увеличивается число ДТП в этом районе, и постоянно образуются заторы. Ведь по скользкому покрытию водители стараются не набирать скорость.Жильцы попросили власти Ростова, чтобы на улице Вятской перед домом № 47/1 установили ливнёвки. Так, по их мнению, жизнь станет комфортнее и безопаснее.