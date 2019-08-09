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Координатор штаба Навального в Ростове получил штраф за участие в пикете в поддержку московского митинга

Координатор штаба Навального в Ростове получил штраф за участие в пикете в поддержку московского митинга
За участие в пикете в поддержку митинга в Москве координатор штаба Навального получила штраф. О этом Ксения Середкина сообщила на своей странице в социальной сети.

Девушка пришла к зданию Донской публичной библиотеки, чтобы поддержать акцию, которая проходила 10 августа в Москве. В руках у Середкиной был листочек со словами: «Допускайте, а не сажайте». Когда к Середкиной стали подходить единомышленники, полицейский в мегафон объявил, что акция не согласована, и попросил освободить площадь.

Пикетчики не стали расходиться, тогда их забрали в полицию. После этого, по словам Середкиной, ее отвезли в Кировский районный суд, где назначили административное взыскание и штраф в размере 20 тысяч рублей.

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