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Ростовчан заберут из Узбекистана вывозным рейсом

Ростовчан заберут из Узбекистана вывозным рейсом
Очередной вывозной рейс вернёт на родину жителей Ростова-на-Дону. Туристов и других граждан заберут из Узбекистана. Самолёт отправится из Ташкента 5 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.

В сообщении ведомства говорится о том, что в первую очередь лайнер заберёт пенсионеров, беременных и женщин с детьми, а также тех, кому требуется медицинская помощь.

Точное время вылета не указано, так как ещё идёт регистрация на рейс. Пока не известно, сколько пассажиров прибудут в Ростовскую область. Ранее дончан забрали из Узбекистана 28 мая.

Напомним, пока международное сообщение в России закрыто. Пересекать границу могут только те, кто едет получать образование или медицинскую помощь, а также ухаживать за пожилыми родственниками. Пока между государствами курсируют только вывозные рейсы и с гуманитарной помощью.

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