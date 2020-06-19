Ростовчан заберут из Узбекистана вывозным рейсом
Очередной вывозной рейс вернёт на родину жителей Ростова-на-Дону. Туристов и других граждан заберут из Узбекистана. Самолёт отправится из Ташкента 5 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан.
В сообщении ведомства говорится о том, что в первую очередь лайнер заберёт пенсионеров, беременных и женщин с детьми, а также тех, кому требуется медицинская помощь.
Точное время вылета не указано, так как ещё идёт регистрация на рейс. Пока не известно, сколько пассажиров прибудут в Ростовскую область. Ранее дончан забрали из Узбекистана 28 мая.
Напомним, пока международное сообщение в России закрыто. Пересекать границу могут только те, кто едет получать образование или медицинскую помощь, а также ухаживать за пожилыми родственниками. Пока между государствами курсируют только вывозные рейсы и с гуманитарной помощью.