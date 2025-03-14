Водоканал в Матвеево-Курганском районе задолжал более 18 млн рублей за свет

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Арбитражный суд Ростовской области взыскал с МУП Матвеево-Курганского района более 18 миллионов рублей. Муниципальное предприятие выплатит эти деньги «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».Водоканал не оплачивал счета за электроэнергию на протяжении четырех месяцев. Речь идет о периоде с июля по октябрь 2024 года. «ТНС Энерго» подал два иска и выиграл оба дела.В марте этого года компания направила еще одно заявление. Согласно документу, от предприятия еще 6,8 миллионов рублей, чтобы погасить задолженность за ноябрь и декабрь.Первое заседание по делу пройдет 27 марта.