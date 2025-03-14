В Ростове первым отремонтируют подземный переход возле музтеатра

- Первым отремонтируют подземный переход возле музыкального театра, — отметила Ольга. — На нем опробуют метод внешней гидроизоляции, ранее его не применяли к мозаичным панно. Выбрали его, потому что он имеет небольшую площадь.

Дондей

В 2023 году в Ростове-на-Дону разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт подземных переходов, которые являются объектами культурного наследия. На эти цели городская администрация выделила более 26 миллионов рублей.В рамках проекта планировалось обновить четыре подземных перехода с мозаичными панно в центре города: на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского, Большой Садовой и Кировского, Большой Садовой и Буденновского, а также на пересечении Буденновского и Московской.Но спустя двенадцать месяцев ситуация не изменилась. Тогда Ольга Головина, которая занимается защитой памятников архитектуры, решила взять ситуацию под свой контроль. Она обратилась к Игорю Гуськову, заместителю губернатора Ростовской области. 12 февраля Ольга побывала на приеме у замгубернатора, где стало известно о дальнейших действиях властей касаемо ремонта в подземных переходах донской столицы, сообщает издание DonDay.Однако, по мнению активистки, занимающейся защитой городских пространств, больше всего нуждается в ремонте подземный переход, расположенный на пересечении проспекта Будённовского и улицы Московской. Этот переход часто подвергается затоплению, что приводит к отслоению плитки от стен и штукатурки с потолка. Кроме того, внутри перехода сыро и холодно.Общественники волнуются, что ремонт подземных переходов не сможет быть выполнен в установленные сроки. Проект рассчитан на три года, то есть до 2026 года. Если работы не начнутся в ближайшее время, то через год проектная документация потеряет актуальность и придётся начинать всё заново.Отметим, что даты начала ремонта и выделенные на него суммы не озвучивались.