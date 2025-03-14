В Ростовской области назначен новый министр строительства и архитектуры

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Врио губернатора Юрий Слюсарь назначил Сергея Куца министром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Чиновник – инженер-строитель по образованию, авторитетный специалист и опытный руководитель, который ранее уже возглавлял региональный Минстрой.Сергей Куц награждался государственными наградами и поощрениями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени, Благодарностью Правительства РФ. В прошлом году удостоен знака «Почетный строитель России».Чиновнику предстоит заняться вопросами градостроительной политики, выработав и законодательно закрепив новые подходы в этой сфере.