EXEED RX: стиль и технологии нового уровня
Дизайн: динамика и элегантность
Марка EXEED активно доказывает что, выпускает автомобили, способные конкурировать с лучшими мировыми брендами. Один из ярких примеров этого — EXEED RX, кросс купе, в котором стиль сочетается с высокими технологиями и премиальным уровнем комфорта.
Первое, что бросается в глаза, — смелый и футуристичный экстерьер EXEED RX. Он выделяется безрамочной решеткой радиатора, светодиодными фарами с интеллектуальной матричной технологией и аэродинамическими элементами, улучшающими обтекаемость. Визуально автомобиль кажется шире и приземистее за счет эффектных линий кузова и скрытых дверных ручек. Острые светодиодные фары и стремительный силуэт делают этот автомобиль по-настоящему заметным в потоке. Динамичный облик подчеркивают и массивные 20-дюймовые диски.
Салон: пространство и технологии
Внутреннее убранство RX полностью соответствует премиальным амбициям бренда. Кроссовер встречает водителя и пассажиров дорогими материалами отделки: натуральной кожей Nappa, мягким пластиком и вставками из металла. Пространство эргономично организовано: удобные сиденья с выраженной боковой поддержкой обеспечивают комфортную посадку, а центральная консоль с интуитивно расположенными органами управления делает управление автомобилем удобным и легким. Панорамная крыша добавляет ощущения свободы и простора.
За рулем привлекает внимание передовая мультимедийная система с широкоформатным экраном диагональю 24,6 дюйма, объединяющим виртуальную приборную панель и дисплей мультимедиа. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а за звук отвечает премиальная аудиосистема Sony с 14 динамиками, два из которых расположены в подголовнике водителя.
Динамика и комфорт
EXEED RX предлагает исключительную динамику и комфорт, которые становятся очевидными как в городском потоке, так и на трассе. Система полного привода в сочетании с адаптивной подвеской CDC (Continuous Damping Control) обеспечивает точность в управлении, стабилизацию автомобиля при сложных дорожных условиях и снижение вибраций на неровных участках. Она автоматически регулирует жесткость в зависимости от дорожной ситуации, что позволяет добиться оптимального баланса между комфортом и спортивной управляемостью.
Кроме того, RX оснащен режимами движения, которые позволяют водителю адаптировать автомобиль под различные условия. Это может быть как режим для динамичной езды, когда отклик на газ становится более резким, а управляемость острой, так и комфортный режим, где акцент сделан на плавность хода и мягкость подвески.
Эксплуатационные характеристики автомобиля и его способность эффективно поглощать неровности дороги гарантируют комфортное путешествие даже на долгих дистанциях. Система активного шумоподавления дополнительно способствует созданию в салоне атмосферы тишины, изолируя водителя и пассажиров от внешних шумов, а ароматическая система наполняет пространство нежными и утонченными запахами, обеспечивая домашний уют.
Технологии безопасности
EXEED RX получил широкий набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры кругового обзора и автоматическое экстренное торможение. В базе также идут девять подушек безопасности.
Настоящий премиум
EXEED RX — это автомобиль, который успешно поднимает планку стандартов в своем классе. Он сочетает в себе элегантный дизайн, продуманный интерьер и передовые технологии, оставаясь при этом доступным для широкого круга водителей, ищущих сочетание стиля, комфорта и высокой функциональности.
Не упустите возможность лично оценить все достоинства EXEED RX. Приглашаем вас ближе познакомиться с автомобилем и провести тест-драйв в EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО МАЛИНОВСКОГО по адресу:
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