EXEED RX: стиль и технологии нового уровня

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Марка EXEED активно доказывает что, выпускает автомобили, способные конкурировать с лучшими мировыми брендами. Один из ярких примеров этого —кросс купе, в котором стиль сочетается с высокими технологиями и премиальным уровнем комфорта.Первое, что бросается в глаза, — смелый и футуристичный экстерьер EXEED RX. Он выделяется безрамочной решеткой радиатора, светодиодными фарами с интеллектуальной матричной технологией и аэродинамическими элементами, улучшающими обтекаемость. Визуально автомобиль кажется шире и приземистее за счет эффектных линий кузова и скрытых дверных ручек. Острые светодиодные фары и стремительный силуэт делают этот автомобиль по-настоящему заметным в потоке. Динамичный облик подчеркивают и массивные 20-дюймовые диски.Внутреннее убранство RX полностью соответствует премиальным амбициям бренда. Кроссовер встречает водителя и пассажиров дорогими материалами отделки: натуральной кожей Nappa, мягким пластиком и вставками из металла. Пространство эргономично организовано: удобные сиденья с выраженной боковой поддержкой обеспечивают комфортную посадку, а центральная консоль с интуитивно расположенными органами управления делает управление автомобилем удобным и легким. Панорамная крыша добавляет ощущения свободы и простора.За рулем привлекает внимание передовая мультимедийная система с широкоформатным экраном диагональю 24,6 дюйма, объединяющим виртуальную приборную панель и дисплей мультимедиа. Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а за звук отвечает премиальная аудиосистема Sony с 14 динамиками, два из которых расположены в подголовнике водителя.EXEED RX предлагает исключительную динамику и комфорт, которые становятся очевидными как в городском потоке, так и на трассе. Система полного привода в сочетании с адаптивной подвеской CDC (Continuous Damping Control) обеспечивает точность в управлении, стабилизацию автомобиля при сложных дорожных условиях и снижение вибраций на неровных участках. Она автоматически регулирует жесткость в зависимости от дорожной ситуации, что позволяет добиться оптимального баланса между комфортом и спортивной управляемостью.Кроме того, RX оснащен режимами движения, которые позволяют водителю адаптировать автомобиль под различные условия. Это может быть как режим для динамичной езды, когда отклик на газ становится более резким, а управляемость острой, так и комфортный режим, где акцент сделан на плавность хода и мягкость подвески.Эксплуатационные характеристики автомобиля и его способность эффективно поглощать неровности дороги гарантируют комфортное путешествие даже на долгих дистанциях. Система активного шумоподавления дополнительно способствует созданию в салоне атмосферы тишины, изолируя водителя и пассажиров от внешних шумов, а ароматическая система наполняет пространство нежными и утонченными запахами, обеспечивая домашний уют.EXEED RX получил широкий набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры кругового обзора и автоматическое экстренное торможение. В базе также идут девять подушек безопасности.EXEED RX — это автомобиль, который успешно поднимает планку стандартов в своем классе. Он сочетает в себе элегантный дизайн, продуманный интерьер и передовые технологии, оставаясь при этом доступным для широкого круга водителей, ищущих сочетание стиля, комфорта и высокой функциональности.Не упустите возможность лично оценить все достоинства EXEED RX. Приглашаем вас ближе познакомиться с автомобилем и провести тест-драйв в EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО МАЛИНОВСКОГО по адресу:📍г. Ростов-на-Дону, улица Малиновского, д. 43📲+7 (863) 320-27-26Erid: 2SDnjdEsmHN Реклама. ООО «СБС-КЛЮЧАВТО АЗОВ», ИНН 2305028491.