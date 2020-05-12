Жителей Узбекистана заберут из Ростова вывозным рейсом

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Туристы из Узбекистана, находящиеся в Ростове-на-Дону, смогут вернуться на родину. Самолёт покинет донскую столицу 16 мая и отправится в Ташкент. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Ростове.Ведомство курирует граждан республики, находящихся в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. По данным на 13 мая, изъявили желание вернуться домой 1 493 человека. Первым рейсом на родину отправятся 260 человек. Именно на такое количество мест рассчитан Boeing 767, подготовленный для вывозного рейса.По словам консула Генерального консульства Республики Узбекистан в Ростове, первым рейсом на родину улетят женщины с детьми, беременные, пожилые граждане, люди с хроническими заболеваниями или перенесшие операции. В числе первых также окажутся люди, оказавшиеся в критическом финансовом положении из-за потери работы.Из Ростова улетят не только граждане Узбекистана, находящиеся в донской столице, но и проживающие в Краснодаре, Сочи, Минеральных Водах, Кисловодске, Пятигорске, Ставрополе и Ялте. До ростовского аэропорта они будут добираться самостоятельно.Второй вывозной рейс для граждан Узбекистана запланирован после 24 мая из Краснодара.В Ташкенте пассажиров, прибывших из России, поместят на карантин в пансионаты и больницы. Следующие рейсы будут организованы по мере освобождения мест в этих учреждениях.