Жителей Узбекистана заберут из Ростова вывозным рейсом
Фото: kun.uz
Туристы из Узбекистана, находящиеся в Ростове-на-Дону, смогут вернуться на родину. Самолёт покинет донскую столицу 16 мая и отправится в Ташкент. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Ростове.
Ведомство курирует граждан республики, находящихся в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. По данным на 13 мая, изъявили желание вернуться домой 1 493 человека. Первым рейсом на родину отправятся 260 человек. Именно на такое количество мест рассчитан Boeing 767, подготовленный для вывозного рейса.
По словам консула Генерального консульства Республики Узбекистан в Ростове, первым рейсом на родину улетят женщины с детьми, беременные, пожилые граждане, люди с хроническими заболеваниями или перенесшие операции. В числе первых также окажутся люди, оказавшиеся в критическом финансовом положении из-за потери работы.
Из Ростова улетят не только граждане Узбекистана, находящиеся в донской столице, но и проживающие в Краснодаре, Сочи, Минеральных Водах, Кисловодске, Пятигорске, Ставрополе и Ялте. До ростовского аэропорта они будут добираться самостоятельно.
– Чтобы у людей не возникло проблем с передвижением, Генконсульство направило ноту в представительство МИД в Ростове-на-Дону, ГУ МВД по Ростовской области и Управление на транспорте по СКФО, – рассказал консул изданию DonDay.ru. - Документ также продублирован всем пассажирам на электронную почту.
Второй вывозной рейс для граждан Узбекистана запланирован после 24 мая из Краснодара.
В Ташкенте пассажиров, прибывших из России, поместят на карантин в пансионаты и больницы. Следующие рейсы будут организованы по мере освобождения мест в этих учреждениях.