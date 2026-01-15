Новости
Ростовские школьники могут подать заявление на ЕГЭ-2026 до 2 февраля

В Ростовской области, как и по всей России, пересмотрели дату окончания приема регистраций на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2026 году. Информацию об этом распространило ведомство Рособрнадзора.

Первоначально завершить прием заявлений планировалось 1 февраля. Однако, принимая во внимание, что указанная дата приходится на воскресный день, был издан указ о переносе конечного срока подачи документов на 2 февраля.

Учащиеся выпускных классов подают нужные бумаги в своих учебных заведениях. Лица, проходящие аттестацию экстерном, имеют право обратиться в любое общеобразовательное учреждение, обладающее государственной аккредитацией. Для выпускников прошлых лет регистрация проходит в пунктах, определенных региональными структурами, управляющими образованием; подробные данные доступны на официальных порталах этих организаций.

Заявление должно быть передано лично абитуриентом, его родителями (официальными опекунами) при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или доверенными лицами при наличии удостоверения личности и соответствующей доверенности.
