Ростов снова лидирует по числу инфицированных в регионе

Донская столица лидирует в регионе по количеству зараженных коронавирусом. Об этом сообщает областное правительство.По состоянию на 4 октября за минувшие сутки в регионе заболели коронавирусом еще 234 человека. Новые случаи заражения зафиксировали в 34 городах и районах области. При этом больше всего инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону - 77, Каменске-Шахтинском - 24, Новошахтинске - 23 , Новочеркасске - 18. В Шахтах, Таганроге и Орловском районе - по 13, 12 и 10 зараженных соответственно.Всего в Ростовской области число инфицированных достигло 22 805. В регионе складывается критическая ситуация из-за резкого роста количества зараженных. Власти не исключают, что возможно возобновление ограничительных мер.