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Ростов-на-Дону попал в ТОП-3 городов для путешествий с семьей

Ростов-на-Дону попал в ТОП-3 городов для путешествий с семьей
Ростов попал в десятку популярных направлений для путешествий с семьей в июле. Донская столица заняла третье место среди городов. Об этом сообщает TVIL.RU.

По данным сервиса, самые привлекательные направления – Крым, Краснодарский край и Абхазия. Также на одну ночь туристы останавливаются в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде, чтобы отдохнуть по пути на юг. За ночевку россияне отдают от 1 100 рублей. В Ростове туристы готовы заплатить 2 556 рублей за сутки. Для сравнения: в Евпатории – 3 347 рублей.

В донской столице есть всё, что интересно туристу: памятники архитектуры разных эпох и стилей, интересные музеи и ухоженные парки, вкусная местная кухня и самобытные праздники. Ростов-на-Дону хорош и как самостоятельный пункт путешествия, и как промежуточная остановка по пути на российский юг. Отсюда удобно ехать в отпуск на Азовское (46 км от Ростова) и Черное моря (380 км), а также в Абхазию.

Фото: Денис Демков.

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