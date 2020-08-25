Ростов занял второе место в рейтинге самых популярных летних направлений для туризма в 2020 году

В топ-5 популярных летних направлений для туризма вошла донская столица. Соответствующий рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.Сам список был составлен при помощи анализа оплаченных заявок на жилье туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года. Так, лидером в рейтинге стал Санкт-Петербург, где большинство гостей оставались примерно на четыре ночи. Средняя стоимость проживания за сутки составила 2 977 рублей.Ростов-на-Дону занял второе место. Именно в этом городе в среднем туристы пробыли всего лишь одну ночь, потратив при этом около 2 127 рублей.Остальные строчки в рейтинге достались Казани, Краснодару и Петрозаводску. Именно в Краснодаре оказалась самая низкая стоимость пребывания за сутки — 1 767 рублей.