Ростов и Астрахань свяжет прямое ж/д сообщение

Прямое железнодорожное сообщение свяжет Ростов и Астрахань. Первый поезд отправится 17 декабря.- Южную столицу и жемчужину Нижнего Поволжья будет связывать проходящий крымский поезд Симферополь - Астрахань, - пишет портал Ростов-Транспорт.Состав отправляется каждые четыре дня. Сначала поезд прибудет на станцию Первомайскую на западной окраине донской столицы. После 18-минутной стоянки состав отправится на станцию Ростов-Главный. Отметим, между этими станциями поезд остановок не делает.Через час поезд прибудет на Главный вокзал, а спустя полчаса направится снова на юг. Так, поезд проследует через Батайск и Сальск в Волгоград и завершит поездку в Астрахани.Из-за необычного витиеватого маршрута время в пути составит целых 19,5 часа. На автобусе добраться до Астрахани можно за 11-13 часов, однако железнодорожный транспорт выигрывает в комфорте.Схема обратного маршрута выглядит намного проще: через Батайск поезд приезжает на Ростов-Главный, где меняет свой ход (локомотив цепляют с другого конца состава, «хвост становится головой»), и он отправляется в Крым.Также иногда поезд будет курсировать по укороченному маршруту Ростов - Астрахань.