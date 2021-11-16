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РостГМУ второй раз пытается найти поставщика кислорода для больных коронавирусом

РостГМУ второй раз пытается найти поставщика кислорода для больных коронавирусом
Ростовский государственный медуниверситет снова ищет поставщика кислорода. Информация об этом появилась 17 ноября на сайте государственных закупок.

Ранее медучреждение публиковало два контракта на поставку кислорода. Всего РостГМУ планировал приобрести около 57,4 тысячи баллонов кислорода. Это количество обошлось бы университету в 5,5 миллиона рублей. Поставки необходимы вузу с 1 января по 1 декабря 2022 года. Однако желающих предоставить кислород не нашлось - ни одной заявки на участие в электронном аукционе не поступило.

Через пару дней РостГМУ опубликовал аналогичные контракты - количество баллонов и их стоимость осталась прежней.

Напомним, такая же ситуация была и у РОКБ. Областная клиническая больница не смогла найти поставщиков и опубликовала новую закупку. Однако это медучреждение повысило цену контракта на шесть миллионов рублей.

Тем не менее РостГМУ не теряет надежды приобрести необходимое количество кислорода за прежнюю сумму. Возможно, там не знают, что успех закупки во многом зависит от увеличения стоимости контракта. Как сообщал Rostov.ru, средняя стоимость баллона кислорода высчитывается по ценам за последние 12 месяцев. Однако в последнее время цены на него значительно поднялись, поэтому ряду медучреждений пришлось пересчитать стоимость.
Фото: poltava.to.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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