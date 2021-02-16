На Дону ищут двух пропавших школьниц

Пропавших сестер разыскивают в Азовском районе. 15-летняя Полина и 16-летняя Дарья исчезли днем 17 февраля.В этот день жительницы села Кулешовка отправились на занятия в школу №17. Но домой они так и не вернулись. Как сообщила Azov.Donday.ru. мать разыскиваемых Татьяна Коденко, никогда раньше девочки не пропадали.Полина была одета в коричневую куртку, а Дарья – в синюю куртку, джинсы и светлую кофту.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефону: 8-999-694-64-25.