Режиссёр из Ростова Кирилл Серебренников сообщил о начале съёмок новой картины



Ростовчанин Кирилл Серебренников объявил о начале съёмок нового фильма. Об этом он сообщил на своей страничке в «Инстаграме».



Первый день на съёмочной площадке прошёл в понедельник, 28 октября, в Москве. Будущая картина — экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».



Произведение повествует о среднестатистической семье: муж работает автослесарем, жена — библиотекарем. Как у заурядной ячейки общества, у них есть сын. Однажды их рутинная жизнь встаёт с ног на голову, так как вся семья заболевает гриппом. Главные роли в фильме играют Семён Серзин и Чулпан Хаматова. В создании кинокартины принимают участие студии России, Германии, Франции и Швейцарии.



Кирилл Серебренников выступает не только режиссёром, но и сценаристом картины. Над текстом он работал в то время, когда находился под домашним арестом - с 2017-го по 2019 год.



Книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» вышла в 2016-м. Она получила хорошие отзывы критиков и вскоре удостоилась премий «Национальный бестселлер» и «НОС», награды, которую вручают авторам выдающихся прозаических произведений на русском языке.

