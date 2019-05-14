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Ростовчанин Кирилл Серебренников снимет фильм по роману «Петровы в гриппе и вокруг него»

Ростовчанин Кирилл Серебренников снимет фильм по роману «Петровы в гриппе и вокруг него»
Фото: spletnik

Режиссёр из Ростова Кирилл Серебренников снимает фильм по роману «Петровы в гриппе и вокруг него». Автором произведения является екатеринбургский автор Алексей Сальников.

Серебренников работал над сценарием во время своего пребывания под домашним арестом с 2017-го по 2019 год, передает «Телепрограмма».
Роман Сальникова увидел свет в 2016 году. Он получил хорошие отзывы критиков и вскоре удостоился премии «Национальный бестселлер».

Картина станет совместным продуктом России, Швейцарии и Франции. Режиссёр будет работать с продюсером, вместе с которым трудился над «Учеником» и «Летом».

Пока актёрский состав, как и даты съёмок, держатся в тайне.

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